Formule 1-puzzel heeft te veel stukjes: Wanneer moet Zandvoort worden ingehaald?

Door Arjan Schouten en Rik Spekenbrink



Alsof de Formule 1 zich in Melbourne nog niet van zijn meest genante kant had laten zien, moest de organisatie van de Dutch Grand Prix vrijdagmiddag via de media vernemen dat de race in Zandvoort van de kalender was gehaald. Waar de FIA (autosportbond) en de FOM (de Formule 1 zelf) in Australië nog zo lang mogelijk wachtten met het annuleren van de openingsrace, ging het ineens hard.