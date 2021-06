Formule 1-seizoen Mazepin in gevaar door dienstplicht? ‘Rusland geeft geen moer om atleten’

Dimitri Mazepin, eigenaar van het chemische concern Uralchem (hoofdsponsor van F1-team van Haas), snapt niets van Rusland. De staat wil dat Nikita Mazepin (21), dit jaar debutant in de Formule 1, nog dit jaar begint met zijn dienstplicht. In Rusland moet iedere man tussen zijn 18de en 27ste jaar - afhankelijk van het einde van zijn schoolopleiding - één jaar dienstplicht vervullen. Volgens het Russische persbureau TASS rondde Mazepin afgelopen week zijn opleiding aan de Staatsuniversiteit van Moskou (MGOe) af en klopte Rusland meteen op de deur.

,,Nikita moet dit jaar 23 races rijden, maar ze vertellen hem nu dat hij dit jaar ook nog even het leger in moet”, aldus de verongelijkte Dimitri Mazepin. ,,Hij zei tegen me: ‘Pap, wat moet ik doen? Ik heb iedere twee weken een race.’ Maar Rusland trekt zich weinig aan van de verplichtingen die Mazepin in de Formule 1 heeft. Niemand wil luisteren. Kijk, het gaat niet alleen om Nikita, maar ook om alle andere atleten die in Rusland in dezelfde situatie zitten. De staat geeft geen moer om atleten.”