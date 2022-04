Formule 1-team Haas betaalt sponsorgeld niet terug aan Mazepin én eist compensatie

UPDATE BZC betreurt vertrek Kuilman en Somhorst door vertrou­wens­breuk met clublei­ding: ‘Hun besluit stond vast’

Trainer Jeroen Kuilman en assistent Rondal Somhorst vertrokken al na één seizoen bij BZC. Een seizoen vol tumult, met tegenvallende prestaties en een vrijwillige degradatie uit de eredivisie tot gevolg. Dat was echter niet de reden voor hun vertrek. Het tweetal had geen vertrouwen meer in de beleidsmakers, dat volgens hen niet voldoende actie ondernam om de gevallen topclub weer op de been te helpen.

11:21