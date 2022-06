Formule 1 voert gesprekken over terugkeer naar Zuid-Afrika

De Formule 1 kan zich verheugen in grote belangstelling van circuits om een race te organiseren en het is geen geheim dat de koningsklasse vanwege het mondiale karakter graag een race in Afrika wil. De Fransman Alain Prost was in 1993 de laatste winnaar op het circuit Kyalami nabij Johannesburg.

De Formule 1 telt dit jaar 22 races. Dat zouden er 23 zijn geweest als Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne niet van de kalender was geschrapt. Volgend jaar kan de kalender nog verder uitdijen, aangezien ook al is voorzien in toegevoegde races in Las Vegas en Qatar. Het circuit in Shanghai in China heeft ook nog een contract, maar door het coronavirus is het onduidelijk of daar volgend jaar een race kan doorgaan.