Formule 1 wijst Verstappen op nut gele vlag

Halep knokt zich terug tegen Andreescu

17:06 Simona Halep heeft op de WTA Finals in haar eerste groepsduel een matchpoint overleefd tegen Bianca Andreescu. Halep versloeg de Canadese in een partij van meer dan 2,5 uur met 3-6 7-6 (6) 6-3. Het was het eerste duel ooit tussen Halep en Andreescu.