Formule E mist nog beleving: 'Dit klinkt als een bij, niet als een Ferrari'

Door Arjan Schouten



Een surrealistisch beeld is het, op de Via Cristoforo Colombo. Twintig racewagens zoeven bijna geruisloos met 180 kilometer per uur langs de Obelisk van Marconi. Je verwacht een bak herrie, maar behalve een hoog spinnend gezoem hoor je niets. ,,This sounds like a bee, not like a Ferrari’’, concludeert Davide, die samen met zijn vriend Giuseppe net als 30.000 andere nieuwsgierige Romeinen toch maar eens is komen kijken wat al die ‘bijen’ komen doen in het EUR-kwartier.



De statige jaren 40-wijk is deze zonnige lentedag decor voor de eerste ePrix in Rome. Geen benzine. Geen herrie. Geen vieze uitstoot. En dus is de volledig elektrische raceklasse welkom in wereldsteden als Hongkong, Marrakesh, Rome, Berlijn, Parijs en New York.



In de Formule 1 dromen ze van racen in Brooklyn of langs de Seine. In de Formule E is het al vier jaar de realiteit, met alle actie in een compact programma van een paar uur. ,,Maar ik mis toch wel een beetje de emotie, hoor’’, bekent Davide, een groot Ferrari-fan. ,,Deze auto’s zien er schitterend uit, maar het mag allemaal wel wat harder.’’