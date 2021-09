Forse kritiek op WTA Finals: ‘Belachelijke omstandigheden, echt schandalig’

Samenvatting Record in Champions League: vier strafschop­pen in eerste helft bij Sevilla - Salzburg

14 september Een bijzondere avond in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán bij het duel tussen Sevilla en Red Bull Salzburg. Het is de eerste wedstrijd met vier penalty's in een wedstrijd in de Champions League, maar dat gebeurde bij deze wedstrijd al in de eerste helft.