Fortuna strikt oud-speler van Real Madrid

TransferTalkWaar de markt in Engeland en Italië al is gesloten, komt nu ook in bijna alle andere Europese landen de transferdeadline in zicht. Nog vier dagen mogen spelers wisselen van club. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Fortuna Sittard strikt oud-speler Real Madrid

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met de 23-jarige Spanjaard José Rodriguez. De middenvelder wordt gehuurd van FSV Mainz 05 en kwam in het verleden ook uit voor Real Madrid. Hij speelde ook voor Deportivo La Coruña, Galatasaray, Málaga en Maccabi Tel Aviv. Rodriguez doorliep de jeugdopleiding bij Real Madrid – net als de Spaanse jeugdselecties - en debuteerde onder trainer José Mourinho in 2012 in de beker namens de Spaanse grootmacht. Een duel waarin hij meteen scoorde. Zijn competitiedebuut maakte de aanwinst tegen Atlético Madrid. Bovendien werd Rodriguez in 2012 ook de jongste speler ooit die namens Real Madrid meedeed in de Champions League. Als 17-jarige viel hij in, in het met 4-1 gewonnen duel, tegen Ajax.



Rodríguez kijkt uit naar zijn avontuur in Limburg. ,,Ik kan niet wachten om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen. Ik wil zo snel mogelijk aan de slag.'' Technisch directeur Mustafa Aztopal is blij met zijn komst. ,,José heeft gespeeld bij clubs in topcompetities in Spanje, Turkije en Duitsland. En zijn opleiding heeft hij genoten bij een van de beste jeugdopleidingen ter wereld. Ik weet dan ook zeker dat hij ons team dit seizoen nog beter gaat maken.''

Van Rhijn gratis op te halen voor AZ

Niets staat een definitieve overgang van Ricardo van Rhijn naar AZ nog in de weg. De 27-jarige verdediger heeft zijn nog een jaar doorlopende contract bij Club Brugge volgens het Noordhollands Dagblad laten ontbinden. Hij kan daardoor transfervrij tekenen bij AZ, de club die afgelopen seizoen al op huurbasis over hem beschikte. Van Rhijn werd in 2016 door de Belgisch kampioen voor 1,2 miljoen euro overgenomen van Ajax, maar kwam niet verder dan 16 competitieduels in de hoofdmacht.

Volledig scherm Van Rhijn gooit vuurwerk van het veld tijdens de bekerfinale tegen Feyenoord. © Pim Ras Fotografie

Real Madrid stalt nieuwe keeper bij Leganés

Real Madrid laat de jonge doelman Andrei Loenin dit seizoen ervaring opdoen bij Leganés. De Spaanse topclub heeft de negentienjarige keeper uit Oekraïne tot medio volgend jaar uitgeleend aan de ploeg die zich de afgelopen twee seizoenen op het nippertje handhaafde in La Liga. Real Madrid nam Loenin in juni voor 8,5 miljoen euro over van Zorja Loegansk.



De talentvolle keeper, dit dit jaar debuteerde in de nationale ploeg, ondertekende in de Spaanse hoofdstad een contract voor zes jaar. Real Madrid versterkte zich daarna ook nog met de Belgische keeper Thibaut Courtois, die samen met Keylor Navas moet concurreren om de plek onder de lat. Loenin gaat daarom op huurbasis naar Leganés om toch speelminuten te maken in Spanje. De ruim 1,90 meter lange Oekraïner heeft bij zijn nieuwe club het rugnummer 99 gekozen, een verwijzing naar zijn geboortejaar.

Volledig scherm Andrei Loenin. © Getty Images

NEC legt Belgische verdediger vast

Mathias Bossaerts heeft voor drie seizoenen bij NEC getekend. De Belgische verdediger (22) komt over van KV Oostende en sluit vandaag direct aan bij de groepstraining. ,,Met Mathias halen we een sterke centrale verdediger, die ondanks zijn nog jonge leeftijd al veel heeft meegemaakt, hoogtepunten, maar ook zware tijden. De afgelopen jaren zijn voor hem niet verlopen zoals hij had gehoopt, maar wij zijn er van overtuigd dat wij zijn potentieel tot wasdom kunnen laten komen. Wij geven Mathias hier alle tijd en ruimte voor, zodat we de komende seizoenen veel plezier aan hem gaan beleven", zegt technisch directeur Remco Oversier op de clubsite.



,,Ik ben blij om bij N.E.C. te zijn,” reageert Bossaerts. ,,Ik heb in een vroeg stadium al contact gehad en de plannen, in combinatie met het enthousiasme en de vasthoudendheid van iedereen bij de club, hebben me voor deze stap doen kiezen. N.E.C. is een mooie club met een trouwe achterban en ik kijk er naar uit om hier wedstrijden te mogen gaan spelen.”

Volledig scherm Bossaerts bij zijn presentatie. © David van Haren

Piqué: Pogba welkom bij Barcelona

Manchester United legde twee jaar geleden 105 miljoen euro neer voor Paul Pogba, maar een droomhuwelijk is het nog niet geworden. Pogba werd deze zomer al even in verband gebracht met Barcelona, dat behalve een groot geldbedrag ook Yerry Mina en André Gomes voor de middenvelder over had. Een transfer lijkt deze zomer uitgesloten, al is de Fransman volgens Gerard Piqué hartelijk welkom. ,,Wij zouden hem er hier graag bij hebben", zou de verdediger van Barcelona (en voormalig ManUnited, red.) volgens Sky Sports hebben gezegd. ,,Ik weet weinig van zijn situatie in Manchester en de relatie tussen Pogba en de manager. Hij is een geweldige speler, maar nu een speler van United. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt."

Volledig scherm Paul Pogba. © Getty Images

Ruildeal in de maak tussen FC Groningen en Aalborg

Volledig scherm Tom van Weert. © Pro Shots FC Groningen en Aalborg BK onderhandelen over een ruildeal tussen Tom van Weert en Jannik Pohl. Van Weert is vandaag al niet meer aanwezig bij de training van FC Groningen. De spits mag sinds vrijdag vertrekken van de club, nadat Van Weert zijn ongenoegen kenbaar maakte over zijn het verliezen van zijn basisplaats tegen De Graafschap. Tegenover het naderende vertrek van Van Weert staat waarschijnlijk de komst van Jannik Pohl. De 22-jarige Deense jeugdinternational deed maandagavond al niet meer mee met Aalborg, dat met 0-1 verloor van Esbjerg. Rafael van der Vaart kwam overigens als invaller binnen de lijnen bij Esbjerg.

Houwen op huurbasis naar Telstar

Jeroen Houwen vertrekt van Vitesse naar Telstar. De keeper van de Arnhemse club speelt de rest van dit seizoen op huurbasis bij de eerstedivisionist uit Velsen-Zuid. Houwen (22) had dit seizoen geen uitzicht op speelminuten bij Vitesse. Eerste doelman Eduardo en reservekeeper Remko Pasveer staan hoger in de hiërarchie.



Houwen speelt sinds 2012 bij Vitesse. Vorig seizoen maakte de Limburger tegen FC Groningen (4-2 nederlaag) zijn debuut voor de Arnhemse eredivisionist. Houwen was de laatste maanden voor deze zomer eerste doelman, nadat Pasveer werd gepasseerd. Hij kwam daardoor tot twaalf optredens.



De voormalige jeugdinternational heeft bij Vitesse nog een contract tot 2021. Telstar heeft geen optie tot koop bedongen bij de huurovereenkomst. Bij de eerstedivisionist speelt ook Sven van Doorm, hij werd eerder deze zomer al gehuurd van Vitesse. Mike Snoei, ex-trainer van de Arnhemmers, is coach bij Telstar.

Volledig scherm Jeroen Houwen. © Kay int Veen

PSV broedt op toptransfer

PSV schaakt deze week op twee borden. Morgen moet de Champions League worden bereikt tegen BATE Borisov. Ook werkt men aan de komst van nog een middenvelder. Zoals in 2014 lukte met Guardado.



PSV onderneemt actie nu de kersverse aankoop Ryan Thomas meteen langdurig geblesseerd is geraakt. En misschien zet de clubleiding wel in op het halen van twéé middenvelders. Dat is afhankelijk van de vraag wat er voor 31 augustus met Bart Ramselaar gebeurt. Die speelt niet en wil en mag vertrekken.



Maar prioriteit heeft het dichten van het gat dat Thomas laat. Hij was specifiek gehaald om creativiteit toe te voegen aan het middenveld. Een speler met een pass die het spel versnelt. En ook een jongen met ervaring, onder meer als international.



Algemeen directeur Toon Gerbrands bevestigt dat de zoektocht loopt. ,,Voor Ryan is het tragisch dat hij bijna een seizoen wegvalt. En het is pech voor ons als je praat over balans in de selectie. We zijn druk bezig met het vinden van vervanging'', aldus Gerbrands.

Lees vandaag meer over de zoektocht van PSV in het AD.

Volledig scherm Met Guardado zorgde PSV in 2015 voor een voltreffer. Hij is nu aanvoerder van Betis. © Getty Images

Ajax wil nu verlengen met Ziyech

Aan het begin van de zomer leek Hakim Ziyech niet meer terug te keren in het Ajax-shirt, maar inmiddels is de spelmaker niet meer weg te denken uit het elftal dat vanavond Champions League-voetbal kan veiligstellen. De Telegraaf meldt dat Ajax Ziyech probeert te verleiden tot een langer verblijf met een opwaardering en verlenging van zijn tot 2021 lopende contract.



Trainer Eik ten Hag bevestigt dat Ajax met de contractverlenging bezig is. ,,Natuurlijk hebben we het daarover. De hiërarchie moet eruit blijken. Wat mij betreft tekent hij bij, maar dat is niet aan mij. Ik ben de trainer en kan slechts adviseren. Ik zou als clubleiding proberen bij te tekenen en op te hogen. We moeten de bijdrage die hij aan Ajax levert waarderen. We zijn al een tijdje in gesprek met elkaar. En als de transferwindow voorbij is en hij daadwerkelijk blijft, gaan we verder over zijn toekomst praten."

Volledig scherm Hakim Ziyech. © Jasper Ruhe