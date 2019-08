Foto's | Stadion ADO Den Haag wordt omgetoverd tot AZ-stadion

Aberasturi is Nizzolo te snel af in Ronde van Burgos

17:29 De Spaanse wielrenner Jon Aberasturi heeft de tweede etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De 30-jarige coureur van Caja Rural was in de nauwe straten van Lerma de beste in de eindsprint na een rit over 155 kilometer.