Oranjegekte in Oostenrijk

NK op de weg Blaak in regenboog­trui naar nieuwe Nederland­se titel

16:22 Chantal Blaak is in Hoogerheide voor de tweede keer op rij Nederlands kampioene op de weg geworden. De 28-jarige wereldkampioene van Boels-Dolmans reed in de slotronde weg uit een eerste groep van tien rensters en bereikte alleen de finish. Achter Blaak finishte haar ploeggenote Amy Pieters als tweede, Marianne Vos werd derde.