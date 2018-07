Foutloze Bertens: Voel me nog niet lekker op gras

Na Amrabat halen ook Falcao en Maradona uit naar 'partijdige' Geiger

18:43 In navolging van Marokko (en Nordin Amrabat in het bijzonder) heeft ook Radamel Falcao zich bijzonder kritisch uitgelaten over scheidsrechter Mark Geiger. Ook de Argentijnse grootheid Diego Maradona heeft zich gemengd in de discussie.