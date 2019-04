Fraaie dubbelslag Emanuel Buchmann in Baskenland

Schachmann viel terug naar de derde plaats, op 1 minuut en 4 seconden van de nieuwe leider. De Spanjaard Jon Izagirre, tweede in de rit, staat tweede op 54 seconden. De Brit Adam Yates kwam als derde aan in Arrate.

De wedstrijd ging over maar liefst zeven cols, met op het laatst één van de eerste categorie. Buchmann begon met 2 minuten voorsprong aan de klim en had daar aan het eind nog 1 minuut en 8 seconden van over. Landgenoot Schachmann leverde ruim 2 minuten in gedurende de koninginnenrit.



Izagirre won de sprint van de achtervolgende groep van drie, met naast Yates ook nog de Deen Jakob Fuglsang. Sam Oomen ging niet meer van start. De renner van Sunweb voelde zich daarvoor niet fit genoeg. Oomen was op de 20e positie de beste Nederlander in het klassement.