Francesca Jones heeft acht vingers en zeven tenen, maar staat toch op Australian Open

,,Ik ben superblij dat ik me heb geplaatst en kijk ernaar uit om naar Australië te gaan”, zegt de 20-jarige Britse, die een zeldzame genetische aandoening heeft. Jones werd al tien keer geopereerd. Aan beide handen mist ze één vinger. Haar rechtervoet telt slechts drie tenen en haar linkervoet vier. ,,Ik ben nog nooit in Australië geweest en het wordt zeker een geweldige ervaring. De loting wordt al fantastisch. Ik kijk uit naar iedere partij die ik daar ga spelen; of het nou tegen Serena Williams is of tegen een andere qualifier.”