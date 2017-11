Frankrijk klopt België in dubbelspel Davis Cup

De Franse tennissers zijn nog één overwinning verwijderd van de eindzege in de Davis Cup. Het team van captain Yannick Noah won vandaag in Lille tegen België het dubbelspel. Pierre-Hugues Herbert en Richard Gasquet waren in vier sets te sterk voor Ruben Bemelmans en Joris De Loore: 6-1 3-6 7-6 (2) 6-4.