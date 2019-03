Franse baby mag niet Griezmann Mbappé heten

Pinturault wint laatste reuzensla­lom

13:10 Alexis Pinturault heeft de laatste reuzenslalom om de wereldbeker gewonnen. De wereldkampioen op de combinatie uit Franrkijk was over twee runs de snelste in skioord Soldeu in Andorra. Pinturault was 0,44 seconde sneller dan de Zwitser Marco Odermatt. De Sloveen Zan Kranjec eindigde als derde.