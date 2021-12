Franse tennisser Paire test opnieuw positief en vreest voor mislopen Australian Open: ‘Ik ben er klaar mee’

Paire had al positief getest tijdens de US Open 2020 in september vorig jaar, wat had geleid tot een gedwongen quarantaine van enkele dagen in New York. Een paar weken later testte hij opnieuw positief op het toernooi van Hamburg. Nu is het dus voor de derde keer raak voor de nummer 46 van de wereldranglijst, die aan zijn volgers op Instagram en Twitter laat weten dat hij er flink doorheen zit.



,,Hoe het nu met mij gaat? Ik ben er echt helemaal klaar mee, vooral mentaal. Door corona heb ik een loopneus, maar door al die quarantaines die ik in een kamer aan de andere kant van de wereld heb doorgebracht, voel ik me vooral mentaal niet meer zo goed”, schreef Paire. ,,Vorig jaar was moeilijk en dit jaar begint op dezelfde rottige manier”, vervolgt hij, voordat hij een beroep doet op de tennisautoriteiten. ,,@ATPTour, hoe helpen jullie spelers in mijn situatie?”