Fransen brengen ode aan Kanté, Martens zit op de bal

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Osaka poseert voor Empire State Building

Wat de Eiffeltoren is voor Roland Garros, is het Empire State Building voor de US Open. Naomi Osaka poseert met haar trofee voor het iconische gebouw in New York. De Japanse versloeg in een bewogen finale Serena Williams.

Van de Sanden zet zich in voor Jeugdfonds

Oranje-rechtsbuiten Shanice van de Sanden gaat zich inzetten voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of andere creatieve activiteiten. De voor Lyon uitkomende international doet dat als ambassadeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, dat zo nodig bijdraagt in bijvoorbeeld de contributie of lesgeld. ,,Kinderen moeten zichzelf als mens kunnen ontwikkelen. Dat is heel belangrijk. En daarom moeten ze de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten, ook al hebben hun ouders geen geld.''

Martens zit op de bal

Lieke Martens is al sinds haar jonge jaren verliefd op de bal. Ze is alleen een duidelijke regel vergeten: nooit op de bal zitten, want dan wordt het een ei.

Angel Di Maria in Disneyland

De Argentijnse international Angel Di Maria was gisteren met zijn gezin in Disneyland in Parijs, de stad waar hij speelt voor Paris Saint-Germain.

Arbeloa brengt bezoekje aan Legoland

Álvaro Arbeloa, voormalig Spaans international en oud-verdediger van Liverpool, Real Madrid en West Ham United, bracht in het Engelse Windsor een bezoekje aan Legoland.

Wereldkampioenen brengen heerlijke ode aan N'Golo Kanté

N'Golo Kanté, de kleine middenvelder van Frankrijk, werd gisteravond bij de huldiging in Stade de France in Parijs - kort na het oefenduel met Oranje - door zijn ploeg op originele wijze in het zonnetje gezet. 'Oh, N'Golo Kante.. pada, pada, pa...'

