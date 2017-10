Fraser hekelt arbitrage: 'Ik had al niet veel met die man'

De trainer van Vitesse doelde op een moment uit de tweede helft. Luc Castaignos worstelde zich langs Michaël Heylen en schoot de 1-2 binnen. Arbiter Ivan Bebek keurde het doelpunt echter om onduidelijke redenen af. ,,Dat was voor mij de druppel", brieste Fraser. ,,Daarvoor had ik al niet veel met die man, maar na dat moment dacht ik: soms moet je gewoon je mond houden."



,,Ik vond het echt matig. In een wedstrijd waarin het verschil tussen Zulte en Vitesse minimaal is, maakt dat soort momenten het verschil. Iedereen ziet het. Wat kan ik daarover zeggen?"



,,Maar het is niet zo dat het allemaal aan de scheidsrechter ligt'', haastte Fraser zich te zeggen. ,,We bouwden het spel te traag op en er lagen heel veel mogelijkheden in de omschakeling. Die hebben we helaas laten lopen. We hadden het zelf ook beter moeten doen. De uitslag was misschien wel terecht. Maar wij hadden hier meer moeten uithalen.''