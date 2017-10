Fraser: Willen we nog iets betekenen, dan moeten we twee keer op rij winnen

,,Willen we nog iets betekenen in de poule, dan moeten we nu twee keer op rij van hen winnen'', beseft trainer Henk Fraser van de Nederlandse bekerwinnaar.

Zowel Vitesse als de nummer zeven van de Belgische competitie staat nog met lege handen na twee duels met Lazio en Olympique Nice, die elkaar nu ook twee keer op rij treffen. Fraser weet dat zijn ploeg met twee overwinningen op Zulte Waregem weer volledig meedoet in de strijd om een plaats bij de beste twee van de poule. De Belgische club is over twee weken te gast in het Gelredome.

Vitesse moet het donderdag stellen zonder Tim Matavz. De Sloveen, clubtopscorer in de eredivisie met vijf doelpunten, ontbreekt wegens privé-omstandigheden. Luc Castaignos zal hem vervangen. ,,Hij is gretig en fit'', vertelde Fraser. ,,Maar soms heb je een duel nodig om in vorm te komen.''

Energie