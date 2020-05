Frenkie en Messi met mondkapjes op de club, ‘Lewa’ weer vader

Frenkie en Messi met mondkapjes

Ze waren nog jong en Novak Djokovic had nog geen grandslamtitels achter zijn naam toen hij bij een demonstratiepartij de op dat moment al veel bekendere Maria Sjarapova uitdaagde. ,,Hij zei: als ik win, betaal jij”, vertelde de Russische oud-tennisster tijdens een Instagram-chat met de Serviër. Het gebeurde tijdens een gemengd dubbel in Indian Wells. ,,Ik dacht: wie is die jongen? Hij won ook en zei: ‘Oké, vanavond gaan we uit eten. Ik weet een goede Japanner. En ik dacht alleen maar: Serieus? Jij en ik samen dineren vanavond?” Djokovic en Sjarapova konden er tijdens hun publieke gesprek smakelijk om lachen. En, zo zei Sjarapova, het ergste moest nog komen. ,,Tijdens het eten haalde Novak een Kodak-camera te voorschijn en vroeg de ober een foto van ons te maken. Ik weet niet meer met wie we tennisten, maar dat etentje en die camera ben ik nooit vergeten.” Djokovic kon het verhaal bevestigen, maar het bewijs bestaat niet. De Servische tennisser raakte de camera kwijt.

LeBron James regelt Obama voor virtuele diploma-uitreiking

Basketballer Lebron James had de Amerikaanse scholieren die eindexamen doen iets speciaals beloofd voor hun afgelaste diploma-uitreiking. Voor zijn evenement ‘Graduate Together, Amerika eert de klas van 2020' heeft de basketballer van de LA Lakers oud-president Barack Obama gestrikt. ,,Ik had jullie al gezegd dat we werkten aan iets bijzonders en we hebben een ongelofelijke toevoeging: de GOAT@BarackObama”, schreef de basketballer op Twitter.



Vanwege het coronavirus gaan alle feestelijkheden op de middelbare scholen voor de leerlingen die afscheid nemen niet door. In plaats daarvan kwam James met een speciale uitzending op 16 mei die wordt uitgezonden op de zenders NBC, ABC, CBS en Fox en via verschillende social mediaplatformen.