Friesland aast op start van Tour, Giro of Vuelta

Dat schrijft de Leeuwarder Courant . In een extern haalbaarheidsonderzoek staat dat de kans groot is dat het lukt.

Voor de start van de Giro of Vuelta zou een bedrag van zo'n twaalf miljoen euro zijn gemoeid. De Tour is duurder, maar daar staat ook meer televisiezendtijd en een grotere toestroom aan bezoekers tegenover.

De laatste keer dat de Tour van start ging in Nederland was in 2015 met het Grand Départ in Utrecht. Een jaar later pakte Tom Dumoulin de eerste roze trui bij de Giro-start in Apeldoorn.