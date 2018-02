Froome belooft snelle oplossing in dopingzaak

Zolang het onderzoek loopt, mag Froome 'gewoon' fietsen, hoewel de internationale wielrenunie UCI zijn ploeg Sky wel had opgeroepen Froome aan de kant te houden.



,,Ik wil iedereen bedanken voor de steun en het geduld tijdens deze moeilijke periode'', schreef Froome op zijn social mediakanalen. ,,Ik doe mijn uiterste best om te zorgen dat de dingen zo snel mogelijk worden opgelost. Ik ga nu naar de Ruta del Sol. Ik kan niet wachten tot ik aan dit seizoen kan beginnen!''



In december werd bekend dat Froome tijdens de Ronde van Spanje een positieve plas had ingeleverd. Er werd een hoge dosis salbutamol bij hem aangetroffen, veel hoger dan toegestaan. De 32-jarige Brit heeft toestemming om dat geneesmiddel te gebruiken om zijn astma te bestrijden. Froome moet zich verantwoorden voor de aangetroffen hoge dosis, maar is niet geschorst. Hij verschijnt daarom woensdag in Mijas aan de start van de 64ste editie van de Ruta del Sol, ook wel bekend als de Ronde van Andalusië.