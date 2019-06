Froome breekt dijbeen, elleboog én ribben en mist de Tour

Bij de bus in Roanne, de start- en finishplaats van de tijdrit van vandaag, geeft Ineos-ploegbaas Brailsford aan dat hij Froome zelf nog niet heeft gesproken. ,,Maar ik denk niet dat hij nu in de situatie is om te spreken.” Een deelname aan de Tour is in elk geval uitgesloten door de val, waar ploeggenoot Wout Poels getuige van was. ,,De wind kwam in zijn wielen en hij ging echt heel hard tegen de grond. Ik denk dat we 65 of 66 kilometer per uur reden. Dan weet je dat het slecht is. Dit hoort er helaas bij. We weten dat we na een zware val moeten knokken om sterker terug te komen", zei Poels.