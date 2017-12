Froome: Dit was geen positieve test

Opvolger Chapecoense Independiente verslaat Flamengo in finale Copa Sudamericana

3:30 Club Atlético Independiente is de winnaar van de zestiende editie van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League. De Argentijnse club speelde vannacht in Estádio Maracanã in Rio de Janeiro met 1-1 gelijk tegen de Braziliaanse topclub Flamengo. Dat was voor Independiente genoeg na de 2-1 winst in Buenos Aires van vorige week.