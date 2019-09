Froome drie maanden na botbreuken weer terug op de weg

LIVE | Schippers op jacht naar medaille op koningin­nen­num­mer?

16:13 Het is vandaag Dag 3 van de WK atletiek in Qatar. Mis niets van alle ontwikkelingen in ons liveblog. In Doha staan vandaag vijf medaille-evenementen op het programma, waaronder het koninginnennummer bij de vrouwen, de 100 meter sprint. Met Dafne Schippers? Mis niets in ons liveblog! Dit zijn de belangrijkste programma-onderdelen • Finale polstokhoogspringen (v) • Finale hink-stap-sprong (m) • Finale 4x400 aflossing (m+v) • Series 200 m (met Taymir Burnet) • Halve finale + finale 100m (met Dafne Schippers)