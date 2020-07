Froome en Bernal starten in Route d’Occitanie

Brawn: ‘Elk team in de Formule 1 kopieert van anderen’

16:54 Kopiëren is standaard in de Formule 1. Dat zegt technisch directeur Ross Brawn van de Formule 1 als reactie op de protesten van renstal Renault tegen Racing Point, die onderdelen (met name bij de remmen) van de bolide van Mercedes van vorig jaar exact zou hebben gekopieerd.