Froome: Het enige dat ik wil is een eerlijk proces

Voor zijn veelbesproken start in de Ruta del Sol nam Chris Froome vanochtend het woord. ,,Ik weet dat ik niets verkeerd heb gedaan, en we zijn nu middenin het proces om dat te bewijzen.”

Door Pim Bijl



De viervoudig Tourwinnaar, onder vuur nadat bij hem in de Vuelta een te hoge dosis salbutamol werd aangetroffen, sprak op die manier nogmaals zijn onschuld uit. Veel renners lieten weten dat ze Froome tijdens het lopende onderzoek liever niet hadden willen zien rijden. Toch stapt hij op in Andalusië. ,,Ik denk dat er veel onjuiste informatie naar buiten is gekomen. Veel mensen begrijpen deze zaak niet.”

,,Ik kan in het openbaar helaas niet veel over mijn zaak zeggen, want allereerst had dit altijd al een vertrouwelijke zaak moeten blijven”, vervolgde Froome. ,,Ik vraag van niemand het voordeel van de twijfel, het enige dat ik wil is een eerlijk proces.”

Ondanks de drukte voor de bus oogde Froome ontspannen. Hij deelde eerst een aantal handtekeningen uit in het zonnige Mijas en liep daarna op de cameraploegen af.

De kopman van Sky zei het lastig te hebben gehad. ,,Deze winter is voor mij heel moeilijk geweest. Ik heb zoveel mogelijk getraind, maar het was en is een moeilijke tijd.” Zijn doelen zijn onveranderd. ,,Die zijn heel ambitieus. Naar de Giro en naar de Tour om daar het hoogst haalbare te presteren.”