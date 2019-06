Froome mist Tour de France na zware valpartij in Dauphiné

Bij de bus in Roanne, de start- en finishplaats van de tijdrit van vandaag, geeft Brailsford aan dat hij Froome zelf nog niet heeft gesproken. ,,Maar ik denk niet dat hij nu in de situatie is om te spreken.” Een deelname aan de Tour is in elk geval uitgesloten door de val, waar ploeggenoot Wout Poels getuige van was. Froome wordt vanmiddag nog naar een ander hotel vervoerd. Brailsford: ,,Het gebroken dijbeen moet nog worden bevestigd, maar hij gaat de Tour niet rijden, dat is wel duidelijk. Ons eerste doel is nu het regelen van de best mogelijke medische zorg. Over de toekomst daarna willen en kunnen we nu nog niet speculeren.”



De start van de Tour de France is op 6 juli in Brussel en dus onhaalbaar voor de viervoudig winnaar (2013, 2015, 2016 en 2017).