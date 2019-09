Froome onder het mes na ongelukje in de keuken: ‘Dit is niet mijn jaar’

,,Het wordt lastig om thumbs up (duimpjes omhoog, red.) te geven de komende weken”, schreef Froome op Twitter. ,,Dit is niet mijn jaar. Kan niet wachten op 2020.”



Froome kent een matig wielerjaar 2019, waar hij vorig seizoen nog de Giro d‘Italia wist te winnen én derde werd in de Tour de France, de wedstrijd die hij al vier keer (2013, 2015, 2016 en 2017) won. De 34-jarige Brit van Team Ineos hoopte in de Dauphiné in vorm te komen voor de Ronde van Frankrijk, maar een zware valpartij tijdens de verkenning van de tijdrit maakte een einde aan de Tour-ambities van Froome. Hij brak daarna zijn dijbeen, elleboog én meerdere ribben.