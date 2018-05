Froome pakt roze na episch rit, Dumoulin blijft tweede

Door Daniël Dwarswaard



Op de flanken van de Colle delle Finestre, op meer dan tachtig kilometer van de streep, reden de knechten van Chris Froome een moordend tempo. Een vooropgezet plan om de ultieme coupe van Froome mogelijk te maken. Simon Yates beleefde door het beulswerk van Team Sky de slechtste dag uit zijn wielerloopbaan. De 25-jarige Brit reed twee weken lang met speels gemak omhoog. Hij toonde gisteren voor het eerst wat zwakte en zakte vandaag op een ontluisterende manier door het ijs. Totaal verslagen reed hij door de Alpen en speelt geen enkele rol meer in het algemeen klassement.



Froome richtte een waar slagveld aan. Hij reed op de Finestre ook weg bij concurrenten Dumoulin, Thibaut Pinot, Richard Carapaz en Miquel Angel Lopez. Op de top van de Finestre had Froome ruim veertig seconden voorsprong, maar die bouwde de Brit snel uit. Dumoulin reed door de complete offday van Yates lang virtueel in de roze trui, maar de ontketende Froome bouwde zijn voorsprong uit tot drie minuten. Precies de achterstand op Dumoulin in het klassement. Op 32 kilometer van de streep was het Froome die virtueel in het roze reed.



Achter de ontketende Froome, die nog een schorsing boven zijn hoofd heeft hangen, probeerde Dumoulin de schade nog te beperken. Op de slotklim reed Pinot nog weg bij Dumoulin. Daarna demarreerden ook Carapaz en Lopez nog een paar keer. Dumoulin deed wat hij altijd doet. Op zijn eigen tempo kwam hij steeds weer terug. Achter Froome werd Carapaz tweede in de etappe voor Pinot. Dumoulin werd vijfde en kan morgen nog een ultieme poging doen om opnieuw de Giro te winnen.