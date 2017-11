Froome: Puntentelling voor de wereldranglijst is oneerlijk

Froome eindigde dit jaar als tweede in de WorldTour-ranking, achter de Belgische winnaar Greg Van Avermaet. ,,Hij was de enige renner die het verdiende te winnen'', vertelt Froome in de Belgische krant Het Nieuwsblad. ,,Ik werd tweede, maar dat klassement is nooit een doel geweest. Dan moest ik ook nog meerijden in de Ronde van Lombardije of Guanxi en daar had ik geen energie meer voor.''