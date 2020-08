Froome was niet klaar voor de Tour: ‘De Vuelta rijden is realistischer’

Froome moest maandenlang herstellen na een zware val vorig jaar tijdens een training voor de Dauphiné. De viervoudig winnaar reageert via zijn ploeg op zijn absentie in de Tour. ,,Ik ben blij dat ik na mijn zware ongeluk weer kan koersen. Maar ik voel nu niet het volledige vertrouwen dat ik in de Tour kan brengen wat ik zou moeten brengen. Het is nu veel realistischer om de Vuelta te rijden”, zegt Froome, die naast zijn vier Tourzeges (2013, 2015, 2016, 2017) ook de Giro d’Italia (2018) en Vuelta a España (2011, 2017) won. ,,We moeten niet vergeten dat ik veel botten in mijn lijf heb gebroken. Het herstel is klaar, maar het was een zware tik. Ik heb nog wat tijd nog om in topvorm te komen. Het is fijn om nu duidelijkheid te hebben. Om mijn grote doel te weten. Ik wens het team veel geluk. Het gaat zwaar worden, maar ik heb vertrouwen in Egan en het team dat ze het gewenste resultaat bereiken.’’