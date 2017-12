Froome 'wielrenner van het jaar' bij bezoekers Cyclingnews

ADO ziet ook Kanon afhaken

12:11 Hoe ernstig de blessure van ADO-verdediger Wilfried Kanon is, zal onderzoek vandaag moeten uitwijzen. Maar de kans dat de Ivoriaan woensdag kan spelen tegen Roda JC is uiterst klein. ,,Ik ga er niet vanuit’’, zegt trainer Fons Groenendijk, die deze week waarschijnlijk ook nog niet kan beschikken over Tom Beugelsdijk.