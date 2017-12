FSG Royal Eagles onderuit in Europees basketbaltoernooi

De basketbalsters van FSG Royal Eagles hebben ook de tweede periode van het Europese avontuur in de Oost-Europese Vrouwen Basketbal League geen wedstrijd kunnen winnen. In het Litouwse Vilnius werd zaterdag van thuisploeg Kibirkstiy Vilnius verloren (82-79), gisteren was het Letse Liepaja Papirs te sterk (82-95).

Royal Eagles-coach Joost van Rangelrooij baalde vooral van die eerste wedstrijd. ,,Tegen Vilnius was het verschil erg klein, maar kwamen we te snel op grote achterstand. We hebben wel veerkracht getoond en ons terug geknokt, maar winnen zat er niet meer in, helaas.''

Achttal

Van Rangelrooij reisde naar Litouwen af met een selectie van slechts acht speelsters. ,,Dat is erg weinig en om een resultaat neer te zetten moeten alle acht speelsters goed in vorm zijn. Dat was helaas niet het geval en dan kom je te kort.''

Zondag was Liepaja Papirs een maatje te groot voor de Apeldoorners. ,,Ook tegen die ploeg kwamen we op grote achterstand. We kwamen nog wel tot een punt of zes terug, maar meer hadden we niet in te brengen. Jammer we hadden graag een grotere rol in Europa willen spelen.''

Januari

Royal Eagles wacht nog één periode in de Oost-Europese Vrouwen Basketbal League, met twee wedstrijden in januari volgend jaar. ,,We kunnen de eerste vier in de poule niet meer halen, maar willen wel zo hoog mogelijk eindigen.''