GA Eagles gaat tweede trainingsweek in: meer weerstand in oefenduels en Locadia is in beeld

promotie Hoe voor Heino de groene hel veranderde in de groene hemel: groot feest na histori­sche promotie

De Amsterdamse eersteklasser AGB werd zondagmiddag in Lelystad door het zingende en in het groen gehulde Heinose legioen met vuurwerk verwelkomd in de groene hel. Met een 0-2 achterstand én een gedwongen wissel was het voor Heino zelf even een hel. Maar door vier doelpunten op rij werd de groene hel alsnog de groene hemel (4-2).

26 juni