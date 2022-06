GA Eagles heeft met Jeffrey de Lange opvolger van Andries Noppert binnen

Go Ahead Eagles heeft de opvolger van Andries Noppert in huis. Doelman Jeffrey de Lange (24) komt over van FC Twente en tekent een contract voor drie seizoenen in Deventer. Hij staat komende zondag al op het trainingsveld als GA Eagles de voorbereiding begint in Terwolde.