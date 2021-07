GA Eagles houdt opruiming in selectie en halveert het aantal proefspelers

GA Eagles heeft dat zaterdag aan het begin van de avond besloten. De Litouwse international Svedkauskas trad pas afgelopen donderdag binnen bij GA Eagles, maar keerde de club na het duel met Heracles alweer de rug toe. In Almelo ging hij niet vrijuit bij de enige treffer van de wedstrijd. De 27-jarige doelman maakte ook tijdens de trainingen geen onuitwisbare indruk op trainer Kees van Wonderen.

,,Wij zijn niet overtuigd dat hij beter is dan de keepers die we al in de selectie hebben en daarom wilden we hem niet te lang aan het lijntje houden’’, verklaarde de trainer, die in de komende periode nog wel een eredivisiewaardige keeper wil strikken. Vorige week ging de komst van Luuk Koopmans (ADO Den Haag) naar GA Eagles al niet door.