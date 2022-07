GA Eagles in besloten oefenduel ruim onderuit tegen Standard Luik, proefspeler Nikolai afgetest

Column Thijs Zonneveld | Roglic zette zijn schouder terug in de kom, maar deze Tour gaat hij er nevernooit meer mee winnen

Columnist Thijs Zonneveld genoot van het spektakel in de vijfde Touretappe over de kasseien. ,,Maar wat me vooral zal bijblijven, was hoe achteloos de organisatie de dromen en ledematen van talloze renners in gevaar bracht.”

20:37