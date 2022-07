GA Eagles is fysiek sterke Israëliërs de baas in Zutphen

voorbereidingRuim 2,5 week voor de start van de competitie boekte Go Ahead Eagles een knappe 1-0 overwinning op Ironi Kiryat Schmona. Op het veld van AZC in Zutphen werd de Israëlische opponent woensdagavond verslagen door een treffer van de IJslander Willum Willumsson.

Het was het eerste doelpunt van Willumsson in het shirt van GA Eagles. De IJslandse middenvelder kwam vorige week over van het Wit-Russische BATE Borisov en loste woensdag na ruim een uur spelen Bobby Adekanye af bij GA Eagles. Iets meer dan tien minuten later vond hij het net.

Bij GA Eagles kwamen woensdag de eerste 75 minuten de spelers in actie die dinsdag tegen Team VVCS in de slotfase speelden en vice versa. Afgaande op de opstelling kan het maar zo zijn dat deze dicht tegen de ploeg aanzit die op 7 augustus de competitie gaat openen tegen AZ. Gerrit Nauber en Xander Blomme kampten nog met pijntjes uit de wedstrijd tegen Helmond Sport en ontbraken. Dat gold ook voor Jahnoah Markelo, die dinsdag tegen Team VVCS geblesseerd was uitgevallen. Volgens trainer René Hake ging het vooral om voorzorg.

In een 4-4-2 formatie met Finn Stokkers en Isac Lidberg als spitsen had GA Eagles in de eerste helft moeite om tot grote kansen te komen. Kiryat Schmona speelde fysiek spel en de wedstrijd lag regelmatig stil vanwege overtredingen en blessurebehandelingen. Vlak voor rust dreigde het zelfs even echt uit de hand te lopen en floot arbiter Martijn Vos vroegtijdig voor de pauze.

Na rust speelde GA Eagles dreigender en kwamen ook de mogelijkheden. Nadat Bobby Adekanye had overgeschoten en Mats Deijl een bal net voorlangs het doel plaatste, was het Willum Willumsson - net ingevallen voor Adekanye - die zijn eerste doelpunt in het shirt van GA Eagles liet aantekenen. Vlak voor tijd gaf Willumsson ook nog een bal voor op Stan ter Haar, die knap afdrukte, maar zijn schot zag stranden.

Komende zaterdag komt GA Eagles opnieuw in actie. Dat zal een besloten oefenduel worden, nadat de gemeente Apeldoorn de duels tegen Roda JC en Jong Utrecht op het veld van WWNA verbood.

GA Eagles - Ironi Kiryat Schmona 1-0 (0-0). 72. Willum Willumsson 1-0. Scheidsrechter: Martijn Vos.

GA Eagles tot minuut 75: De Lange; Deijl, Idzes, Fontan, Kuipers; Llansana, Rommens, Fernandes, Adekanye (61. Willumsson); Stokkers, Lidberg.

GA Eagles vanaf minuut 75: De Lange; Saathof, Amofa, Bakker, Aventisian; Linthorst, Willumsson, Berden, Ter Haar; Weijenberg, Berenschot.