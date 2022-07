GA Eagles neemt defensieve zorgen weg met komst van Jamal Amofa

transferIn de zoektocht naar defensieve versterking heeft Go Ahead Eagles een belangrijke slag geslagen. Jamal Amofa (23) komt transfervrij over van ADO Den Haag en tekent in Deventer een contract voor drie seizoenen.

Amofa - met Ghanese en Surinaamse roots - is een multifunctionele verdediger en dat is prettig voor GA Eagles, dat met name voor de rechtsbackpositie op zoek was naar opties. Mats Deijl kan daar spelen, maar sinds het vertrek van Boyd Lucassen (NAC) en Cuco Martina (nog geen club) was er geen achtervang meer aan die kant achterin.

Belangrijke waarde

Amofa kan die positie invullen. Trainer Rene Hake wenste afgelopen weekend nog geen uitlatingen te doen over de komst van de defenseur, maar intussen zijn achter de schermen dus alle plooien gladgestreken. Amofa debuteerde in september 2020 in de eredivisie en was na de degradatie van ADO in 2021 ook afgelopen seizoen een belangrijke waarde in de Keuken Kampioen Divisie. Hij speelde bijna alle wedstrijden en kwam in actie als linksback, rechtsback, centrale verdediger en als middenvelder. Toch wilde de club die promotie op een haar na misliep niet verder met de jongeling. Zijn aflopende contract werd niet verlengd.

,,Zijn fysieke kracht, maar ook zijn rust aan de bal, zijn sterke punten’’, motiveert technisch manager Paul Bosvelt de keuze voor Amofa. ,,Daarnaast heeft hij bij ADO Den Haag indruk gemaakt en viel hij in mei extra op tijdens de play-offs.’’

Amofa sluit dinsdag voor de eerste keer aan bij de groepstraining in Terwolde en reist donderdag mee met de selectie naar Duitsland, waar GA Eagles een mini-trainingskamp inclusief oefenduel tegen VfB Oldenburg belegt.

GA Eagles had de voorbije twee weken ook de jonge Duitser Luca Nikolai (19) op proef als kandidaat voor de plek rechts achterin. Nikolai speelde mee in de oefenduels tegen SV Terwolde, PAOK Saloniki en Lokomotiva Zagreb. Of GA Eagles met hem door wil, is nog niet duidelijk.