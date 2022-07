GA Eagles remiseert ook tegen Helmond Sport, Nauber valt snel uit

voorbereidingHet zesde oefenduel richting de eredivisie leverde Go Ahead Eagles het tweede gelijkspel op rij op. Net als een week eerder in Oldenburg eindigde het onderonsje met Helmond Sport zaterdag in 1-1 in het stadion van de eerstedivisionist. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft was aanzienlijk.

Zoals te doen gebruikelijk in deze voorbereiding, speelden voor en na rust twee bijna compleet verschillende elftallen. Bij GA Eagles maakte alleen doelman Jeffrey de Lange de 90 minuten vol, net als tegen Oldenburg. De nieuwe aanwinsten Willum Thor Willumsson (IJsland) en Oliver Edvardsen (Noorwegen) kwamen nog niet in actie in de ploeg van trainer René Hake.

GA Eagles begon het duel in een 4-4-2 formatie, met Finn Stokkers en Isac Lidberg als de twee spitsen en Jamal Amofa deze keer centraal achterin naast Jose Fontan. Tegen Oldenburg speelde Amofa nog als rechtsback. Bobby Adekanye en Rashaan Fernandes moesten voor de aanvullende impulsen zorgen op het middenveld, met Enric Llansana in een meer defensieve rol naast Philippe Rommens.

Na een vroege, grote kans voor Helmond Sport via Van Hove - gered door De Lange - was het vooral GA Eagles dat in de eerste helft de kansen kreeg. Van Adekanye ging telkens veel dreiging uit, al zag hij een aardig schot over het doel verdwijnen. Dat gold ook voor een vrije trap van Philippe Rommens.

Isac Lidberg had na 19 minuten meer geluk. De Zweed kreeg de bal panklaar ter hoogte van de penaltystip en dat buitenkansje was te smakelijk om te laten liggen: 0-1. Van Helmond Sport had GA Eagles verder niet veel meer te duchten.

Andere formatie

Na rust opereerde GA Eagles in een wat andere formatie die het meer hield tussen 3-5-2 en 3-4-3, met Gerrit Nauber, Jay Idzes en Justin Bakker achterin. Jahnoah Markelo, Robbin Weijenberg en Martijn Berden werden voorin geposteerd. Het was echter Helmond Sport dat de goal maakte nadat Xander Blomme eerder had over gekopt. David Mistrafovic prikte de 1-1 achter De Lange in een moment van onachtzaamheid bij GA Eagles.

Veel liet GA Eagles niet meer zien na rust. Te veel was op toeval gebaseerd, de meeste dreiging ging uit van de Helmonders. Het duel kabbelde redelijk anoniem richting het einde en voor GA Eagles naar het tweede gelijkspel op rij. De ploeg van Hake wist in deze voorbereiding tot nu toe ook twee keer te winnen, twee keer werd verloren.

Nauber valt uit

Grootste moment van zorg voor Hake was het uitvallen van Nauber na een kwartier in de tweede helft. De Duitse verdediger, die juist vorige week zijn rentree maakte na een knieblessure, ging na het geven van een pass naar het gras. Nauber had zelf al snel in de gaten dat het geen zin had om verder te gaan. Volgens trainer Hake had de Duitser last van een spierverkramping in het been. Of de uitvalbeurt langdurige consequenties heeft, is nog niet duidelijk.

Helmond Sport - GA Eagles 1-1 (0-1). 19. Isac Lidberg 0-1, 68. David Mistrafovic 1-1.

GA Eagles 1e helft: De Lange; Deijl, Amofa, Fontan, Kuipers; Llansana, Rommens, Adekanye, Fernandes; Stokkers, Lidberg.

GA Eagles 2e helft: De Lange; Nauber (65. Berenschot), Idzes, Bakker; Saathof, Aventisian, Blomme (83. Ter Haar), Linthorst; Markelo, Weijenberg, Berden.