GA Eagles-spits Thomas Verheydt in Rocky-stijl op Ladies Night

Hoogtepuntje voor Kirsten Wild tijdens de training in Alicante, Spanje. De berg is zo'n 620 meter hoog, toch een beste klim voor de Zwolse wielrenster die eigenlijk even rust zou inbouwen na het drukke, maar oh zo succesvolle seizoen.

Tja, vrouwen in het voetbalwereldje willen ook wel eens wat. Dus was er bij Go Ahead Eagles een Ladies Night, waar vrouwen in de watten werden gelegd. En waar ze ineens spits Thomas Verheydt op de catwalk tegen konden komen. In Rocky Balboa-stijl. Onbekend is of het bij de handschoenen en kimono is gebleven.....