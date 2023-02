GA Eagles tuint er toch weer in: FC Emmen komt in slotfase langszij

Op basis van vooral een prima eerste helft had Go Ahead Eagles zondag moeten afrekenen met FC Emmen. Het kunstgrasveld in Drenthe bleek echter toch weer slechte grond voor Deventer resultaat; de thuisploeg kwam twee keer terug van een achterstand: 2-2. Geen rampzalig puntverlies voor GA Eagles, maar het had bij de winst de degradatiestreep zo'n beetje definitief achter zich kunnen laten.

Bij GA Eagles bleek Willum Willumsson niet fit genoeg om te starten of om uberhaupt te spelen. Rashaan Fernandes startte daarom in de basis op het middenveld, en dat gold op de linksbackpositie voor Fredrik Oppegard. De Noor verving Jose Fontan, die op de bank begon. Verder geen wijzigingen in de formatie van trainer Hake.

GA Eagles begon niet zo flitsend als een week geleden tegen Twente, maar had wel weer snel een voorsprong te pakken. Bij Emmen klopte er in de beginfase weinig van achterin en daar profiteerde Jay Idzes van. De middenvelder mocht na een hoekschop van Rommens - die twee keer mocht voorgeven - inschieten nadat hij via een soort flipperkast de bal had ontvangen: 0-1.

Vlak daarvoor had GA Eagles al de ‘kans op een kans’ laten liggen, omdat Finn Stokkers een balletje net niet op maat mee gaf aan Isac Lidberg. Stokkers kwam zelf halverwege de eerste helft ook in aardige scoringspositie. Hij mikte in de handen van Van der Hart.

GA Eagles was veel sterker dan Emmen in de eerste helft. Alleen werd dat niet uitgedrukt in de score. En dan krijg je dus de rekening gepresenteerd. De eerste de beste keer dat een Emmen-speler opdook voor de neus van De Lange - Romeney - was het direct ellende voor GA Eagles. Oppegard zou de spits van Emmen naar de grond hebben getrokken en aangezien de VAR het met arbiter Kamphuis eens was, mocht Veldmate aanleggen van elf meter: 1-1.

Geen loon naar werken voor GA Eagles, dat in de tweede helft een agressiever Emmen tegenover zich zag. De wedstrijd raakte meer in balans. Dat GA Eagles weer de leiding nam, was te danken aan een knappe actie van Adekanye. De spits mikte een lastige bal, vanaf links voorgegeven door Stokkers, in de verre hoek achter Van der Hart: 1-2.

Adekanye bewees GA Eagles ook nog een slechte dienst door totaal onnodig zijn vijfde gele kaart van het seizoen te pakken (wegens duwen). Tegen Cambuur is hij volgende week dus geschorst. Jamal Amofa viel in de slotfase geblesseerd uit. De aard van die blessure is nog niet helemaal duidelijk.

Juist toen de 1-3 van GA Eagles er aan zat te komen, sloeg Emmen weer toe. Die ene bal die in de tweede helft fatsoenlijk werd voorgegeven, werd door Romeney stijlvol achter De Lange gewerkt: 2-2. GA Eagles gaf daarmee niet voor het eerst een overwinning in de slotfase weg (eerder tegen NEC en Vitesse). Het verschil met Emmen blijft weliswaar ruim (8 punten), de kater zal overheersen van een gemiste kans om zo'n beetje definitief afscheid te nemen van eventuele degradatiezorgen.

FC Emmen - Go Ahead Eagles 2-2 (1-1). 9. Jay Idzes 0-1, 40. Jeroen Veldmate 1-1 (strafschop), 61. Bobby Adekanye 1-2. Scheidsrechter: Kamphuis. Gele kaart: Araujo, Veendorp, Romeney (Emmen), Rommens, Adekanye, Idzes (GA Eagles).

Opstelling FC Emmen: Van der Hart; Bouchouari (81. Scholten), Araujo, Veldmate (69. Dirksen), Veendorp; Vlak, Diemers, Bernadou; Ter Haar Romeney, Hoesen (46. Assehnoun), Zivkovic (81. Antonisse).

Opstelling GA Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Amofa (82. Mattiello), Oppegard (76. Fontan); Idzes, Rommens, Fernandes (76. Linthorst), Adekanye (87. Markelo); Stokkers (76. Sow), Lidberg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.