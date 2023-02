GA Eagles vindt in NEC het juiste medicijn en schudt de zorgen voor even van zich af

wedstrijdverslagNa vier eredivisieduels zonder zege proefde Go Ahead Eagles zondag weer eens het zoet van de overwinning. In een wedstrijd die het vooral moest hebben van inzet en strijdlust, werd NEC met 1-0 verslagen. Finn Stokkers tekende al in de eerste helft voor de winnende goal. Behalve drie punten verwelkomde GA Eagles ook Philippe Rommens terug in het elftal.

Meest opvallend bij GA Eagles: niet alleen de terugkeer van Philippe Rommens na zijn sleutelbeenblessure, de Belgische middenvelder startte direct in de basis. Evert Linthorst was er niet bij na een week van ziekte, net zoals Oliver Edvardsen (hamstring) en Jamal Amofa (geschorst). Enric Llansana keerde terug in het elftal, terwijl Finn Stokkers (startte ook tegen PSV) de voorhoede vormde met Isac Lidberg.

Over het eerste halfuur in De Adelaarshorst kunnen we kort zijn: daar gebeurde niet veel. Zo nu en dan kwamen de teams wel in de buurt van elkaars strafschopgebied, maar tot grote kansen leidde dat niet. Enric Llansana probeerde het van grote afstand (in de handen van Cillessen) en Tavsan stelde Jeffrey de Lange een keer op de proef in de korte hoek. Tot minuut 36 was het eigenlijk een ‘typisch 0-0 duel’.

Bij de eerste de beste vloeiende aanval van GA Eagles was het direct raak. Willumsson gaf de bal mee aan Adekanye, die passte op het juiste moment richting Stokkers. Een heel licht ‘doortikkertje’ van Lidberg bracht Stokkers in de perfecte positie om voor z’n man te komen en van dichtbij de 1-0 binnen te prikken. Oh zo belangrijk voor het geplaagde GA Eagles, dat weer eens een keer op voorsprong kwam in een eredivisiewedstrijd.

Wel zorgelijk was het uitvallen van Enric Llansana. De middenvelder van GA Eagles verstapte zich op slag van rust, probeerde het nog even, maar zijn enkelkwetsuur bleek toch dusdanig dat een wissel nodig bleek. Fredrik Oppegard loste hem begin tweede helft af.

Philippe Rommens hield het uiteindelijk een uur vol en werd toen vervangen door Federico Mattiello. Rommens’ landgenoot mocht als vervanger van Adekanye ook eindelijk weer eens speelminuten maken bij GA Eagles.

De wedstrijd zelf werd er intussen niet beter op. GA Eagles kon leunen op de voorsprong, hoefde niet echt en leek ook niet meer veel te kunnen. NEC had het niveau deze zondagmiddag amper hoger liggen. Zo werd het een stroperig duel vol fouten, dat vaak stil lag. In Deventer maalde niemand daar om. Drie punten waren benodigd om de gevarenzone even te laten voor wat die is; drie punten kwamen er. Balsem voor de rood-gele ziel.

GA Eagles - NEC 1-0 (1-0). 36. Finn Stokkers 1-0. Scheidsrechter: Blank. Gele kaart: Proper, Verdonk, Bronkhorst, Elkarouani (NEC). Toeschouwers: 9.733.

Opstelling GA Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Idzes, Fontan; Llansana (46. Oppegard), Rommens (61. Mattiello), Willumsson, Adekanye (61. Blomme); Stokkers (82. Sow), Lidberg.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Marquez, Kramer, Elkarouani; Proper, Schone (73. Musaba), Tannane; Tavsan, Marques (70. Bronkhorst), Cissoko (46. Verdonk).

