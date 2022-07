GA Eagles vloert Roda JC in lege Adelaarshorst, Noor Edvardsen maakt debuut

voorbereidingAchter gesloten deuren was Go Ahead Eagles zaterdagmiddag met 2-0 te sterk voor eerstedivisionist Roda JC. Philippe Rommens en Isac Lidberg tekenden voor de doelpunten in stadion De Adelaarshorst, waar de Noor Oliver Edvardsen zijn officieuze debuut maakte.

Het vriendschappelijke onderonsje met de Limburgers had eigenlijk in Wenum-Wiesel afgewerkt moeten worden, maar daar haalde de gemeente Apeldoorn eerder deze week een streep door. Dus speelden GA Eagles en Roda JC in het stadion in Deventer, zij het zonder publiek.

De selectie van GA Eagles was voor de gelegenheid in twee delen geknipt. Later op de zaterdag komen de overige spelers nog in actie tegen Jong FC Utrecht.

GA Eagles speelde tegen Roda weer in een 4-4-2 formatie met deze keer Isac Lidberg en Martijn Berden voorop. Edvardsen opereerde vanaf de linkerkant, de IJslander Willum Willumsson vanaf rechts. In het ‘achterste’ deel van het elftal de intussen al redelijk gebruikelijke namen.

Nadat Jeffrey de Lange al vroeg een grote kans van Roda onschadelijk had gemaakt, was het GA Eagles dat voor rust via Lidberg (kopbal naast) en Berden (schot tegen de keeper aan) aardige mogelijkheden kreeg. Het was echter Philippe Rommens die de wedstrijd vlak voor rust open brak met een keiharde knal van afstand: 1-0.

Een ongewijzigde formatie gaf na rust wel iets meer ruimte weg - vooral Bryan Limbombe was een paar keer dreigend bij de Limburgers - maar toen stond GA Eagles al op 2-0. Lidberg rondde een prima aanval over de linkerkant goed af. De Lange toonde zich daarna opnieuw belangrijk met een redding op een inzet van Dylan Vente.

Go Ahead Eagles - Roda JC Kerkrade 2-0 (1-0). 44. Philippe Rommens 1-0, 57. Isac Lidberg 2-0. Scheidsrechter: Dogterom.

Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Idzes, Fontan, Kuipers; Llansana, Rommens, Willumsson, Edvardsen (85. Radstake); Lidberg, Berden.