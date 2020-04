Gaan F1-bazen diep in de buidel tasten?

TOP Oss: 2200 euro bruto Schrapen om te overleven in KKD: ‘Salaris inleveren is lastig’

8:23 In de discussie over het al dan niet voortzetten van de competities wordt vooral gekeken naar de grote clubs. Maar hoe zit het eigenlijk met de kelder van het betaalde voetbal? In de Keuken Kampioen Divisie is het vechten om te overleven.