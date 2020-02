Gaat dat zien: Circus Sjinkie is terug in de stad

Door Thijs Zonneveld



Van de buitenkant leek het op een boek. Sjinkie Knegt fronste zijn wenkbrauwen. Een boek? Wat moest hij met een boek? Lezen? Daar had hij helemaal het geduld niet voor. Hij scheurde het cadeaupapier van het pakje. Toen zag hij wat hij van Sinterklaas had gekregen.



Dozen vol aanmaakblokjes kreeg Sjinkie op Sinterklaasavond, met aanstekers erbij. Van zijn ouders, van zijn vrouw. Als grapje en als waarschuwing tegelijk. Het was een verwijzing naar die ene ochtend in januari, nu iets meer dan een jaar geleden. Het ene moment hanneste hij in zijn boxershort om de houtkachel aan te maken met verfverdunner, het volgende stond hij van zijn teen tot zijn baard in de fik. In één ogenblik veranderde hij van topsporter in brandwondenpatiënt.