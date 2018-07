Gaat Juventus stunten met Ronaldo, Fran Sol naar Sevilla?

Pablo Sarabia, boezemvriend van Fran Sol uit de tijd dat ze samen in de jeugd van Real Madrid speelden, pleit bij zijn huidige club Sevilla voor de komst van de Willem II-spits. Dat doet de aanvallende middenvelder op de site van de Spaanse sportkrant Estadio Deportivo.



,,Sol is een sterke spits, die de bal goed afdekt en makkelijk een doelpunt kan maken. Zo'n type hebben we de laatste seizoenen bij Sevilla niet gehad", zegt Sarabia, die nog 2020 onder contract staat bij de club in de Zuid-Spaanse stad. In de jeugd van Real Madrid fungeerde Sarabia regelmatig als aangever voor Sol, die zijn vriend meteen na afloop van de competitie in Sevilla bezocht. Samen gingen ze met hun families op vakantie naar Jordanië. Volgens Sarabia is het een wens van de beide vrienden om nog eens samen te spelen.



De site vermeldt dat Sol vorig seizoen al dicht bij een overgang naar een Spaanse club was. Girona toonde interesse, maar kon de vraagprijs niet betalen. De vraagprijs voor Sol zou rond de vijf miljoen euro liggen.