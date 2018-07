Gaat Juventus stunten met Ronaldo? Sevilla wil Fran Sol

Alle aandacht gaat momenteel uit naar het WK in Rusland, maar ondertussen zijn clubs al druk bezig voor volgend seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Ajax rondt transfer Tadic af

Volledig scherm Dusan Tadic. © Getty Images De transfer van Dusan Tadic van Southampton naar Ajax is nu helemaal officieel. Vorige week was al bekend dat de aanvaller de Amsterdammers zou komen versterken voor 11,4 miljoen euro. Nu zijn ook de handtekeningen gezet en is de Serviër officieel speler van Ajax.



Enkele uren nadat de clubs een akkoord hadden gesloten, werd Tadic met Servië uitgeschakeld op het WK. Na de nederlaag tegen Brazilië (0-2) moesten de Oost-Europeanen naar huis. Voor hij op vakantie gaat, kwam Tadic even naar Amsterdam voor de medische keuring. Hij verbond zich daarna tot medio 2022 aan Ajax.



De aanvallende middenvelder, die tussen 2010 en 2014 al in Nederland speelde voor FC Groningen en FC Twente, sluit over zo'n twee weken aan bij Ajax. Trainer Erik ten Hag wil met al zijn WK-gangers gaan toewerken naar de duels met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League, op 25 juli en 1 augustus.

Lees ook Transfer Ziyech laat op zich wachten, Real ontkent megabod op Neymar Lees meer

Duitser Weigelt naar AZ

Volledig scherm Henri Weigelt is verbaasd. © Getty Images AZ heeft de selectie versterkt met de Duitser Henri Weigelt. De twintigarige centrale verdediger komt over van Arminia Bielefeld. Weigelt tekent een contract bij de eredivisionist uit Alkmaar tot de zomer van 2021, met een optie voor nog één seizoen.



Weigelt doorliep de jeugdopleiding van Bielefeld en maakte in maart 2017 zijn debuut in het eerste elftal. De linksbenige verdediger kwam sindsdien tot tien optredens in de tweede Bundesliga. AZ nam eerder middenvelder Marko Vejinovic na een huurperiode definitief over van Feyenoord en zag spits Wout Weghorst vertrekken.

Roda strikt Belgische verdediger

Roda JC heeft Niels Verburgh gecontracteerd, zo melden de Limburgers op hun site. De 20-jarige Belgische verdediger komt per direct over van Club Brugge en tekent in het Parkstad Limburg Stadion een verbintenis voor twee seizoenen.



Technisch Directeur Harm van Veldhoven: ,,Niels is een talentvolle speler die zowel als centrale verdediger als verdedigende middenvelder uit de voeten kan. In de nationale ploegen van België heeft hij ruimschoots zijn strepen verdiend."

Ngombo op weg naar Bari

Publiekslieveling van Roda JC, Maecky Ngombo, is op weg naar het Italiaanse FC Bari. De spits heeft een aflopend contract bij de Limburgers en zou volgens de Belgische journalist Sven Claes aan de slag kunnen bij de Serie B-club. Ngombo kwam vooral als invaller in het veld bij de degradant uit de eredivisie. In twaalf wedstrijden viel hij tien keer in.

Vriend pleit voor transfer Sol naar Sevilla

Volledig scherm Fran Sol © ANP Pro Shots Pablo Sarabia, boezemvriend van Fran Sol uit de tijd dat ze samen in de jeugd van Real Madrid speelden, pleit bij zijn huidige club Sevilla voor de komst van de Willem II-spits. Dat doet de aanvallende middenvelder op de site van de Spaanse sportkrant Estadio Deportivo.



,,Sol is een sterke spits, die de bal goed afdekt en makkelijk een doelpunt kan maken. Zo'n type hebben we de laatste seizoenen bij Sevilla niet gehad", zegt Sarabia, die nog 2020 onder contract staat bij de club in de Zuid-Spaanse stad. In de jeugd van Real Madrid fungeerde Sarabia regelmatig als aangever voor Sol, die zijn vriend meteen na afloop van de competitie in Sevilla bezocht. Samen gingen ze met hun families op vakantie naar Jordanië. Volgens Sarabia is het een wens van de beide vrienden om nog eens samen te spelen.



De site vermeldt dat Sol vorig seizoen al dicht bij een overgang naar een Spaanse club was. Girona toonde interesse, maar kon de vraagprijs niet betalen. De vraagprijs voor Sol zou rond de vijf miljoen euro liggen.

Ruben Neves wordt beloond

Wolverhampton Wanderers heeft Ruben Neves beloond met een nieuw contract. De Portugese middenvelder was afgelopen seizoen een van de belangrijkste krachten in het elftal dat kampioen werd in het Championship en daarmee promotie afdwong naar de Premier League. De 21-jarige speelde zich zelfs in beeld voor een plek in de WK-selectie van Portugal, maar hij viel op het laatste moment af.



Wolverhampton Wanderers betaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro, een clubrecord, om Neves over te nemen van FC Porto. De Portugees maakte in de Engelse competitie zes doelpunten, allemaal met schoten van buiten het strafschopgebied en vaak van grote schoonheid. Zowel de spelers als fans van de Wolves riepen Neves uit tot speler van het jaar. Het leverde de middenvelder een forse salarisverhoging op in een nieuw contract, dat loopt tot medio 2023.

Volledig scherm Ruben Neves (l) na een van zijn doelpunten voor Wolverhampton Wanderes. © Getty Images

Inter verwelkomt Asamoah

Internazionale heeft de overgang van Kwadwo Asamoah afgerond. De 29-jarige linkshalf uit Ghana komt transfervrij over van Juventus. Hij tekende voor drie seizoen bij de kersverse club van Stefan de Vrij.

Gaat Juventus stunten met Ronaldo?