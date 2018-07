Gaat Juventus stunten met Ronaldo?

Juventus doet er alles aan om Cristiano Ronaldo naar Turijn te halen, zo meldt Marca. De doorgaans goed ingevoerde krant schrijft dat de Italiaanse club een akkoord heeft met de Portugese superster over een contract tot medio 2022. Nu moet het alleen nog Real Madrid zien te overtuigen.



In Turijn ligt een lekker zakcentje klaar voor Ronaldo, die zo'n 30 miljoen euro per jaar kan verdienen. Wil Juventus zeker zijn, dan moet het de transferclausule lichten in Ronaldo's contract: 1000 miljoen euro. Tóch is dat niet helemaal waar, want de Portugees mag ook voor minder vertrekken. Zo werd in januari afgesproken. Mocht Ronaldo daadwerkelijk komen, dan wordt hij waarschijnlijk niet herenigd met Gonzalo Higuaín. De oud-speler van Real Madrid mag namelijk vertrekken bij de komst van de Portugese superster.